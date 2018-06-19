مقتل 9 جنود في هجوم لـ "بوكو حرام" في نيجيريا

ذكرت مصادر عسكرية لوكالة "فرانس برس" أن 9 جنود قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم نفذه تنظيم "بوكو حرام" في شمال شرقي نيجيريا.

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وأوضحت المصادر أن الهجوم وقع عصر الاثنين في غاجيرام، على بعد 80 كم شمالي مدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، التي ينشط فيها عناصر "بوكو حرام".

وذكر سكان محليون أنه تم نقل نحو عشرة من عناصر "بوكو حرام" على متن آليات، وهم قتلى أو جرحى.

ويأتي ذلك بعد هجوم مزدوج في الولاية ذاتها، أسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصا، يعتقد بأن "بوكو حرام" تقف وراءه.

المصدر: فرانس برس