مقتل 31 شخصا في هجوم انتحاري مزدوج شمال شرق نيجيريا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن أكثر من 30 شخصا لقوا مصرعهم بهجوم انتحاري شمال شرق نيجيريا، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن زعيم جماعة متمردة يدعى باباكور كولو، أن هجومين انتحاريين ضربا مدينة دانبمو الليلة الماضية، شمال شرقي نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا، وإصابة عدد آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن مسؤولين محليين يرجحون أن تكون جماعة "بوكو حرام" هي من نفذت الاعتداء الإرهابي.

وعادة ما تنفذ "بوكو حرام" هجمات إرهابية تستهدف مناطق في كل من النيجر والكاميرون وتشاد ونيجيريا.

المصدر: وكالات