ميركل ترد على تصريحات ترامب حول الهجرة في ألمانيا

ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على الانتقادات الموجهة إلى حكومتها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعاملها مع مسألة الهجرة.

وذكرت ميركل، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر ميزيبيرغ بألمانيا، في معرض تعليقها على تصريحات ترامب عن ارتفاع عدد الجرائم في البلاد بسبب الهجرة، أن الإحصاءات التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا "تتحدث عن نفسها".

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وأشارت المستشارة إلى أن الأرقام الرسمية بشأن عدد الجرائم في البلاد تشير إلى وجود نزعة إيجابية في هذا المجال، قائلة: "نرى تطورا إيجابيا، وبطبيعة الحال علينا بذل مزيد من الجهود من أجل محاربة الجريمة، غير أن هذه الأرقام تحفّزنا على مواصلة العمل".

وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد الجرائم في ألمانيا انخفض حتى أدنى مستوى خلال ربع قرن في عام 2017، حيث تقلصت نسبة الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب من 40.4% حتى 34.5% مقارنة مع العام السابق.

وانتقد ترامب في الأيام الأخيرة السياسة الأوروبية وخاصة الألمانية تجاه مسألة الهجرة، مشددا على أن عدد الجرائم في البلاد ارتفع بـ10% ولا تريد السلطات التحدث عن المشكلة، وذلك في محاولة لتبرير أساليب واشنطن للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود المكسيكية.

المصدر: وكالات