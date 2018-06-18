ترامب: الشعب الألماني ينقلب ضد قيادته بسبب المهاجرين

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الشعب الألماني ينقلب ضد قيادته بسبب سياساتها الخاصة بملف الهجرة، مؤكدا سعيه لمنع تكرار ما شهدته أوروبا من تدفق اللاجئين في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "إن الشعب الألماني ينقلب ضد قيادته في وقت تهز فيه الهجرة التحالف الحكومي في برلين والذي أصبح هشا".

وأضاف ترامب موضحا: "يجري ارتفاع مستوى الجريمة في ألمانيا. وارتكبت أوروبا خطأ كبيرا عندما سمحت بوصول الملايين إليها الذين غيروا ثقافتها بمثل هذه الصورة القوية والعنيفة".

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2018 г.

وأردف الرئيس الأمريكي: "إننا لا نريد أن يحدث في بلادنا ما يحصل حاليا بأوروبا فيما يخص الهجرة!".

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2018 г.

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ويأتي تصريح ترامب تعليقا على خلافات حادة في الحكومة الائتلافية الألمانية، التي تتكون من تحالف حزبي "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي الاشتراكي" بالإضافة إلى "الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني"، بسبب قضية المهاجرين.

وكانت هيئة رئاسة "الاتحاد المسيحي الاشتراكي" قد منحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مهلة أسبوعين لإيجاد حل أوروبي شامل لقضية المهاجرين، وأكدت أن الفشل في هذا الموضوع سيؤدي إلى تبني وزير الداخلية وزعيم الحزب، هورست زيهوفير، قرارا ينص على منع دخول اللاجئين غير الشرعيين إلى أراضي ألمانيا.

بدوره، انتقد ترامب مرارا سياسة الاتحاد الأوروبي لا سيما ميركل في قضية الهجرة، فيما اتخذ الرئيس الأمريكي من جانبه عددا من الإجراءات القانونية لتشديد التدابير الرامية إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

المصدر: تويتر + وكالات