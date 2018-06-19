سلفا كير ومشار يعقدان أول لقاء منذ سنتين

كشفت وزارة الخارجية الإثيوبية أن رئيس جنوب السودان سلفا كير سيلتقي زعيم المتمردين ريك مشار يوم الأربعاء المقبل، وذلك لأول مرة منذ حوالي سنتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن "الزعيمين سيلتقيان في أديس أبابا بدعوة من فخامته رئيس الوزراء آبي أحمد".

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ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان نهاية مايو الماضي، والتي جرت في إثيوبيا أيضا.

وجدير بالذكر أن النزاع المسلح بين أنصار رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار مستمر منذ ديسمبر عام 2013، وقد أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح نحو ربع عدد سكان البلاد البالغ 12 مليون نسمة.

المصدر: فرانس برس