زعيم متمردي جنوب السودان يفاوض كير في أديس أبابا

قبل ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان، دعوة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي لمفاوضات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في أديس أبابا الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم رئيس المتمردين، إن "الحركة ترحب بهذه الدعوة باعتبارها خطوة كبيرة على طريق بناء الثقة في عملية السلام".

وذكر المتحدث أن مشار القابع رهن الإقامة الجبرية في جنوب إفريقيا، قبل دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لحضور المحادثات في الـ20 من يونيو، وأن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد" ستشرف على المحادثات، فيما لم يصدر بعد أي تعليق عن جنوب السودان و"إيجاد" حول هذه الدعوة والمفاوضات.

وإذا ما تم اللقاء، سوف يكون الأول من نوعه بين كير ومشار منذ انهيار اتفاق السلام بين الحكومة وحركة مشار المتمردة في أغسطس 2016.

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وفي أواخر 2013، تمردت قوات تابعة لمشار على حكومة جنوب السودان، واندلع نزاع مسلح بين الجانبين أسفر مقتل عشرات الآلاف.

المصدر: رويترز

ادوارد سافين