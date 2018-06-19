128 مفقودا إثر انقلاب مركب في إندونيسيا

أكدت السلطات الإندونيسية أن 128 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، إثر حادث انقلاب مركب نقل وقع مساء أمس في بحيرة توبا غرب البلاد.

وأشار رئيس مؤسسة البحث والإغاثة في مدينة ميدان، مركز محافظة سومطرة الشمالية، لوكالة "رويترز" إلى أن الكثيرين أبلغوا السلطات باختفاء أهاليهم جراء الحادث.

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وسبق أن أعلنت السلطات أن 80 شخصا على الأقل كانوا على متن المركب الذي غرق أمس في البحيرة وسط أحوال جوية سيئة، مؤكدة العثور على جثة شخص واحد في موقع الحادث وإنقاذ 18 آخرين.

وأشارت وسائل الإعلام الإندونيسية إلى أن عمليات البحث استؤنفت صباح اليوم بمشاركة نحو 350 من أفراد الإغاثة، بعد توقفها مساء أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعتبر السلطات أن المركب المنكوب كان ينفذ رحلاته بشكل غير مشروع ودون ترخيص من قبل الحكومة.

المصدر: رويترز