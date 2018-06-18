مقتل شخص وفقدان العشرات جراء انقلاب مركب في إندونيسيا

لقي شخص واحد مصرعه وفقد عشرات آخرون، اليوم الاثنين، بعد انقلاب مركب كانوا على متنه في بحيرة توبا بغرب إندونيسيا، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لاحتواء الكوارث الطبيعية، سوتوبو بورفو نوغروهو، في بيان نصي، إن الضحية هي امرأة.

وأضاف أن 5 ركاب أنقذهم الزورقان "ساموت 1" و"ساموت 2"، تم نقلهم إلى مركز طبي محلي. أما حالة 15 راكبا آخرين أنقذوا بواسطة زورق "سينتا داماي" فحالتهم لا تزال مجهولة، فيما جرى إنقاذ 15 راكبا في ميناء سيمانيندو، بالقرب من مكان غرق مركب "سينار بانغون".

وفي وقت سابق، الاثنين، أفادت صحيفة The Jakarta Post، نقلا عن السلطات المحلية، بأن 6 أشخاص فقط تم إنقاذهم حتى الآن، وأن العملية مستمرة للبحث عن المفقودين. وذكرت الصحيفة أن حوالي 80 شخصا كانوا على متن مركب "سينار بانغون" المنكوب.

المصدر: The Jakarta Post