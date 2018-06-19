"مانو" يغضب ويوبخ أحد رعاياه الصغار! (فيديو)

وبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صبيا، بعد أن خاطب الرئيس بشكل غير رسمي قائلا له "مانو" وغنى نشيد الاشتراكيين أمامه.

وردد الصبي، الذي كان يقف خلف حاجز أثناء مرور ماكرون أمام الحشد، أمس الاثنين، خلال الاحتفال بذكرى دعوة الجنرال شارل ديغول إلى المقاومة الشعبية خلال الحرب العالمية الثانية، ردد كلمات النشيد الاشتراكي الدولي ثم قال للرئيس "كيف الحال مانو؟".

وأثار ذلك استياء ماكرون، البالغ من العمر 40 عاما، ليوبخه بحدة قائلا: "لا لا، أنت هنا في احتفال رسمي. لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو.. بوسعك أن تتصرف كبهلوان، ولكن اليوم نحن نغني النشيد الوطني.. عليك أن تقول لي سيادة رئيس الجمهورية أو يا سيدي".

واعتذر الصبي لكن ماكرون قال له موبخا: "عليك أن تتصرف بأسلوب سليم. حتى إذا كنت تريد أن تقود ثورة يوما ما عليك أولا الحصول على شهادة وأن تتعلم كيف تضع الطعام على المائدة!".

وهذه ليست أول مرة تلتقط فيها الكاميرات ماكرون وهو يعطي دروسا لمن يتحدونه أو يبدون عدم احترام له.

فخلال الحملة الرئاسية العام الماضي اتهمه أحد العمال المضربين بأنه ليس سوى رجل تقليدي يرتدي بدلة، ورد ماكرون "أفضل وسيلة كي تدفع ثمن بدلة أن تجد وظيفة".

"Tu m'appelles monsieur le président ou Monsieur..." Emmanuel Macron recadre un adolescent qui l'avait appelé "Manu" pic.twitter.com/98VIV726Rv — BFMTV (@BFMTV) 18 juin 2018

المصدر: رويترز