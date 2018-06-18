ميركل تتعهد بدعم إيطاليا في معالجة قضية المهاجرين

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن برلين تريد دعم جهود إيطاليا لمعالجة أزمة المهاجرين.

وقالت ميركل للصحفيين عشية مباحثاتها مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في برلين، اليوم الاثنين، إن "إيطاليا هي إحدى الدول التي تستقبل الكثير من اللاجئين باعتبارها أول دولة يصلها (اللاجئون)".

وأضافت أنها ترغب بأن تعمل بشكل وثيق مع إيطاليا لحل تلك القضايا، وستبحث خلال الأشهر القادمة مسائل كيفية إنشاء حكومة مستقرة في ليبيا وإجراءات لإيواء اللاجئين في حال الضرورة.

إقرأ المزيد

وأشارت كذلك إلى ضرورة تعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن برلين وروما تتوقعان "موقفا متضامنا" من قبل الاتحاد في هذا الشأن.

وجدير بالذكر، أن أنغيلا ميركل تتعرض حاليا لضغوط شديدة في ألمانيا، بما في ذلك من قبل حلفائها السياسيين بشأن قضية الهجرة. وقد دعا زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي، رئيس وزراء إقليم بافاريا هورست زيهوفر إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدود ألمانيا، فيما أعربت ميركل عن معارضتها لخطوات أحادية الجانب في هذا المجال، ودعت إلى انتظار قمة الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات