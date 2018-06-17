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تركيا تعلن مقتل 35 مسلحا كرديا في شمال العراق

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تركيا تعلن مقتل 35 مسلحا كرديا في شمال العراق
Reuters / Osman Orsal
تركيا تعلن مقتل 35 مسلحا كرديا في شمال العراق
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قال الجيش التركي إن طائرات حربية تركية قتلت 35 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية في منطقة جبل قنديل شمال العراق يوم الجمعة.

ولم يحدد الجيش التركي في البيان الذي أصدره يوم الأحد ونشر عبر "تويتر" ما إذا كانت الضربات الجوية التي أشار إليها هي نفس الضربات التي تحدث عنها أردوغان يوم السبت.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن طائرات حربية تركية قصفت اجتماعا لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة قنديل وأضاف أنه يعتقد أن عناصر قيادية أصيبت.

وكثف الجيش التركي ضرباته الجوية في شمال العراق مستهدفا قواعد حزب العمال الكردستاني في قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين من هذه الجماعة المسلحة هناك.

وصعدت أنقرة في الآونة الأخيرة من تهديداتها باحتمال شن هجوم بري في منطقة جبال قنديل وتعهد أردوغان بالقضاء على المسلحين في قنديل.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، ويشن الحزب تمردا منذ عشرات السنين ضد أنقرة في جنوب شرق تركيا.

المصدر: رويترز

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