أردوغان: قصفنا أماكن اجتماعات هامة لـ"حزب العمال الكردستاني" في قنديل العراقية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده قصفت أماكن اجتماعات هامة لتنظبم "حزب العمال الكردستاني في إطار عملياتها الأخيرة في جبال قنديل شمالي العراق.

وقال أردوغان، خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، اليوم السبت: "تم قصف أماكن اجتماعات هامة للغاية لهؤلاء خلال العمليات الأخيرة في جبال قنديل".

وأضاف الرئيس التركي في ذات السياق: "القصف مؤكد لكن نتائجه لم تتضح بعد".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك أسماء بارزة ضمن المسلحين المجتمعين في قنديل، قال أردوغان: "هناك احتمال كبير على وجودهم".

وتعهد الرئيس التركي مرارا في وقت سابق بأن تواصل قوات بلاده تنفيذ عمليات عسكرية ضد "الإرهابيين" لضمان أمنها في كل من سوريا والعراق.

وأطلقت تركيا في 10 مارس الماضي عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني" وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

وبحسب ما أورده سابقا "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، فإن "حزب العمال الكردستاني" يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكردية في المنطقة.

وسبق أن ذكر وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، يوم 3 يونيو، أن العسكريين الأتراك يتقدمون باتجاه قنديل العراقية.

المصدر: الأناضول + وكالات