الشرطة وصفتها بـ"متطرفة مريضة نفسيا".. جريحان بهجوم نفذته امرأة جنوب فرنسا

جرح شخصان جراء هجوم بسكين لقطع الورق، نفذته امرأة وهي تهتف "الله أكبر"، في متجر بمدينة "لا سين سور مير" جنوب فرنسا، اليوم الأحد.

ونقلت "فرانس برس" عن المدعي العام في تولون، بيرنار مارشال، قوله إن امرأة تم احتجازها بعد أن هاجمت أحد الزبائن، الذي أصيب بطعنة في القفص الصدري وتم نقله إلى المستشفى. وأضاف أن محاسبة صندوق في المتجر أصيبت هي الأخرى للهجوم بجروح طفيفة.

وتابع مارشال أن الحديث يدور على الأرجح عن "حادثة معزولة لشخص يعاني اضطرابات نفسية، موضحا: "هذا لا يعني أنها ليست متطرفة". وذكر أن منفذة الهجوم لم تكن معروفة لدى أجهزة الأمن مؤكدا أن الشرطة القضائية في تولون بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.

وقال المدعي العام: "هناك قرينة محاولة اغتيال وتمجيد جريمة ذات طابع إرهابي". وأورد مارشال أن الشرطة قامت بتفتيش منزل المرأة، بعد ظهر اليوم، لتحديد ما إذا كانت على صلة مع تنظيم "داعش" الإرهابي أم لا.

المصدر: أ ف ب