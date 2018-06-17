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الناتو يرحّب بالهدنة بين السلطات الأفغانية وطالبان

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الناتو يرحّب بالهدنة بين السلطات الأفغانية وطالبان
AFP Emmanuel Dunand
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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رحّب حلف الناتو، العالق في المستنقع الأفغاني، باقتراح السلطات الأفغانية على حركة طالبان تمديد الهدنة وبدء مفاوضات سلام، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ يوم السبت.

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وكتب ستولتنبرغ على تويتر "أرحب ببيان الرئيس أشرف غني بتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان، هذه فرصة فريدة لطالبان لإظهار أنهم يريدون مستقبلا مسالما يطالب به الشعب الأفغاني ويستحقه".

ودعا رئيس أفغانستان يوم السبت 16 يونيو، من جانب واحد لتمديد وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى.

وأعلن غني في وقت سابق وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع طالبان، بمناسبة حلول عيد الفطر للفترة من 11 إلى 19 يونيو الجاري. وأعلنت حركة  طالبان أيضا، التزامها بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، على إثر إعلان الحكومة الأفغانية ذلك.

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وعلى الرغم من إعلان كل من الولايات المتحدة والناتو الإبقاء على تواجدهما العسكري في أفغانستان، تتفاقم الأوضاع هناك بصورة مثيرة للدهشة، إذ أن وجود الأمريكيين وحلفائهم في الناتو على أراضي هذا البلد لم يمنع "طالبان" من السيطرة، ولو مؤقتا، على ولاية قندوز، كما لم يمنع "داعش" من التوغل والاستيلاء على المزيد من الأراضي الأفغانية، لأن هدف واشنطن هو محاصرة روسيا والصين بمناطق لا استقرار فيها يمكن توسيعها لتشمل أفغانستان ومن ثم جمهوريات رابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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