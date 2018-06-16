واشنطن وبروكسل ترحبان بمبادرة كابل بشأن تمديد الهدنة مع "طالبان"

أعلن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، ترحيبهما بمبادرة كابل لتمديد الهدنة مع حركة "طالبان".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان خطي، اليوم السبت: "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الحكومة الأفغانية، وطالبان والشعب الأفغاني بأجمعه لتحقيق اتفاق سلمي وتسوية سياسية تضع حدا للحرب بصورة نهائية".

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وتابع الوزير: "نحن نرحب بوقف إطلاق النار في فترة عيد الفطر.. وندعم عرض الرئيس (أشرف) غني تمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام".

وفي بروكسل، قالت رئيس الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي "يعرب عن تقديره لكلا الطرفين على وفائهما بالتزاماتهما". وتابع البيان قائلا إن القرار الأخير للرئيس الأفغاني جاء كـ"خطوة جريئة جديدة باتجاه مفاوضات السلام"، مضيفا "نناشد طالبان القيام بالمثل. إن الشعب الأفغاني يستحق السلام الدائم".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن سابقا هدنة أحادية الجانب مع "طالبان" بمناسبة انقضاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، لفترة ما بين 11 و19 يونيو. وبعد ذلك أعلنت الحركة هي الأخرى وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

واليوم السبت، أعلن غني، في كلمة وجهها إلى المواطنين، تمديد الهدنة مع "طالبان" من قبل الحكومة، دون أن يطرح سقفا زمنيا لها، مؤكدا أن السلطات تنتظر من الحركة ردا على هذه المبادرة.

المصدر: نوفوستي + رويترز