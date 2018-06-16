رئيس أفغانستان يمدد هدنة مع "طالبان" لفترة غير محددة

قرر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني تمديد وقف إطلاق نار أُعلن عنه بين الحكومة وحركة "طالبان" خلال عيد الفطر.

ولم يطرح الرئيس في كلمة توجه بها إلى المواطنين اليوم سقفا زمنيا للهدنة غير المسبوقة، قائلا إن عناصر الحركة يستطيعون الآن القيام بجميع الخدمات والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون.

وأعلن غني عن إطلاق سراح 46 من عناصر الحركة المحتجزين، في خطوة تتماشى مع روح الهدنة وعيد الفطر المبارك.

ودعا الرئيس إلى تمديد الهدنة التي تنقضي غدا من جانبها، مؤكدا أن الحكومة تنتظر ردا من "طالبان" حول المبادرة.

المصدر: رويترز