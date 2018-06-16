ترامب يحسد كيم على ما لديه!

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بالزعيم "القوي جدا"، متمنيا أن يكون لديه موظفون مطيعون مثل موظفي كيم.

وكشف ترامب عن الانطباع، الذي تشكل لديه بعد مقابلته الزعيم الكوري خلال حديث نقلته قناة "NBC"، حيث قال: "هو (كيم) زعيم لبلاده، قوي جدا، لا يسمح لأحد أن يخالفه التفكير، وعندما يتكلم يجلس فريقه مصنتا لما يقول، أريد أن يفعل فريقي الشيء نفسه".

كما وصف ترامب نتائج اللقاء بالمهمة قائلا: "لقد وقعنا وثيقة جيدة، لكن الأهم من تلك الوثيقة هو أن علاقتي به (كيم جونغ أون) جيدة".

وأضاف إن "هذا أمر مهم جدا، أستطيع الآن أن أتصل به، لقد أعطيته رقم هاتفي المباشر وبإمكانه أن يتصل بي إذا واجه صعوبات. أصبح بيننا اتصال".

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن علاقاته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تتميز بـ"الكيمياء الجيدة".

المصدر: وكالات