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ترامب: لا حدود للفرص التي ستتوفر لدى كوريا الشمالية في حال تخليها عن السلاح النووي

ترامب يصف كيم بالمفاوض "الذكي والموهوب"

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ترامب يصف كيم بالمفاوض
AFP Susan Walsh / POOL
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالمفاوض "الذكي والموهوب".

وقال ترامب اليوم الثلاثاء بعد التوقيع على وثيقة مشتركة مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة: "كيم موهوب جدا ومفاوض ذكي وهو يحب بلده كثيرا".

والتقى ترامب وكيم اليوم في فندق كابيلا بجزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة في أول لقاء لهما وُصف بـ "التاريخي".

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وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اللتين تبادلتا حربا كلامية خلال الأعوام الماضية.

المصدر: "تاس"

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