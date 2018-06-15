ترامب: قد ألتقي بوتين هذا الصيف ويجب عودة روسيا إلى G8

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الصيف الجاري، واعتبر أنه من الضروري إعادة العمل في إطار مجموعة "G8" التي ستضم روسيا.

إقرأ المزيد

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول احتمال لقائه بوتين الصيف الجاري: "هذا الأمر ممكن، وعملية التحضير للقاء قد انطلقت".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "وجود روسيا في تشكيلة مجموعة الدول الكبرى سيكون أفضل من غيابها عنها".

وتابع موضحا: "خلال قمة كندا سألني أحد الصحفيين هل يجب أن يكون بوتين في مجموعة G7 ؟ وأجبت بالقول إنه يجب أن يدخل ضمن مجموعة G8.

واعتبر ترامب أن أحد أسباب المشاكل في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تتمثل بأن بوتين "لم يرق" للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وتضم مجموعة دول G7 كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وانضمت روسيا إلى هذا الفريق عام 1997 لتصبح البلد الـ8 فيه، لكن زعماء باقي الدول اتخذوا في مارس 2014 قرارا بالعودة إلى العمل في إطار مجموعة G7 على خلفية التوتر في العلاقات مع الحكومة الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى روسيا نتيجة استفتاء شعبي في شبه الجزيرة.

المصدر: وكالات