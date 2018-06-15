موسكو لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وترامب هذا الصيف

لم يستبعد الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب هذا الصيف.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريحات دونالد ترامب بهذا الخصوص، إن هذا الأمر "غير مستبعد".

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وأضاف في تصريحات صحفية له، ردا على سؤال حول وجود تقدم في التحضير للقاء بوتين مع ترامب، أنه "حتى الآن لا يوجد هناك أي شيء محدد" في هذا الشأن.

هذا، وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لوسائل الإعلام بأن اللقاء مع بوتين ممكن، دون أن يذكر أي مواعيد محتملة لعقد هذا اللقاء.

المصدر: وكالات