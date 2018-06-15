 
مباشر

موسكو لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وترامب هذا الصيف

أخبار روسيا

موسكو لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وترامب هذا الصيف
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdka

لم يستبعد الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب هذا الصيف.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريحات دونالد ترامب بهذا الخصوص، إن هذا الأمر "غير مستبعد".

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ترامب: قد ألتقي بوتين هذا الصيف ويجب عودة روسيا إلى G8

وأضاف في تصريحات صحفية له، ردا على سؤال حول وجود تقدم في التحضير للقاء بوتين مع ترامب، أنه "حتى الآن لا يوجد هناك أي شيء محدد" في هذا الشأن.

هذا، وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لوسائل الإعلام بأن اللقاء مع بوتين ممكن، دون أن يذكر أي مواعيد محتملة لعقد هذا اللقاء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المغرب 0 - 1 وإيران