الرئيس التشيكي يعلن انتهاء عهد الملابس الداخلية في السياسة!

رمي الرئيس التشيكي ميلوس زيمان بنموذج ضخم لسروال داخلي أحمر في مرجل نار، كما يظهر في شريط فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وقال زيمان للصحفيين أثناء عملية الحرق الرمزية: "انتهى زمن الملابس الداخلية في عالم السياسة".

يذكر أن مجموعة للفن التشكيلي تسمى "Ztohoven" كانت علّقت في عام 2015 قائمة بمحتويات خزانة ملابس فوق مقر إقامة رئيس الدولة بهدف إظهار احتجاجها على سياسة الرئيس زيمان.

قطع الملابس كانت اشترتها إدارة الرئيس زيمان من لجنة الأملاك الحكومية مقابل كرون واحد.

الرئيس التشيكي شدد على أن السياسة يجب أن تكون مبنية على تبادل الحجج الموضوعية، بدلا من التركيز على الملابس الداخلية، وبالتالي أراد زيمان التشكيك في الوسائل التي تتبعها هذه المجموعة الفنية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر