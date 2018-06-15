الرئيس التشيكي: قمة سنغافورة مجرد لعبة وفقاعة صابون!

استبعد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أن يلتزم زعيم كوريا الشمالية بتنفيذ تعهده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلص من ترسانة بلاده النووية في قمة سنغافورة.

وتحدث زيمان في حوار مع قناة تلفزيون "Barrandov" عن كوريا الشمالية بلهجة قاسية قائلا: "لا شك أن كوريا الشمالية هي نظام إرهابي والدكتاتور، كما هو معلوم، لا ينفذ التزاماته والاتفاقات التي أبرمها. هتلر مثلا لم يلتزم باتفاقية ميونيخ، ويمكننا سرد أمثلة أخرى من التاريخ".

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وانطلاقا من الأحداث التاريخية المماثلة، عبّر الرئيس التشيكي عن تشاؤمه حيال إمكانية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، لكنه في ذات الوقت رأى أن الناس "يجب أن يتحدثوا مع بعضهم البعض، ومن الجيد أن هذين الشخصين (دونالد ترامب وكيم جونغ أون) قد التقيا".

وشبه زيمان قمة سنغافورة باللعبة، مرجحا أن لا فائز فيها، مضيفا أن "النتيجة حتى الآن التعادل، لكن اللعبة بدأت لتوها. في نهاية المطاف هذه المبادرة الهادفة إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووي، قد تكون مجرد فقاعة نُفخت خصيصا لوسائل الإعلام، وقد لا تتبعها خطوات أخرى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقيا الثلاثاء الماضي في سنغافورة، ووقع الطرفان في أعقاب المحادثات وثيقة مشتركة، التزمت فيها بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، إضافة إلى وعد ترامب بتعليق التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

المصدر: تاس

محمد الطاهر