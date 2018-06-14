ألمانيا.. اعتقال تونسي بشبهة التخطيط لتصنيع "أسلحة بيولوجية"

أعلنت النيابة العامة الألمانية أن مواطنا تونسيا تم اعتقاله في ألمانيا للاشتباه بتخطيطه لتصنيع "أسلحة بيولوجية"مع عدم كفاية الأدلة على تنفيذ هجوم.

وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة الفدرالية (المشرفة على قضايا تتعلق بالإرهاب)، أن سيف الله هـ. (29 عاما) احتُجز في شقته بمدينة كولونيا، موضحة أن الشخص المذكور بدأ، منذ منتصف مايو الماضي، في التزود بتجهيزات ومواد لازمة لتصنيع مادة الريسين (وهو بروتين شديد السمية).

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وأورد البيان أن سيف الله هـ. "اشترى من شركة تختص بالبيع بالمراسلة عبر الإنترنت، 1000 حبة من الريسين ومطحنة قهوة كهربائية".

وأشارت النيابة العامة إلى أن التونسي المعتقل يتهم بانتهاك تشريعات تخص الأسلحة الحربية لكنه غير متهم حاليا بالتخطيط لهجوم لنقص الأدلة.

وأوضح البيان أن السلطات الفدرالية التي كانت تراقب التونسي، قررت التدخل بعد أن نجح، مطلع الشهر الجاري، في تصنيع كمية معينة من المادة السامة.

فيما أكدت مجلة Bild الألمانية أن الاستخبارات الفدرالية تلقت بلاغا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) التي رصدت سيف الله هـ. بعد شرائه حبوب الريسين بالمراسلة. وامتنعت النيابة العامة الألمانية عن تعليق على هذا الموضوع.

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية إبطال هجوم باستخدام المتفجرات أو الريسين في باريس، مشيرة إلى أن المنفذ المفترض وهو مواطن مصري (20 عاما) تم اعتقاله على هذه الخلفية.

وتشهد ألمانيا تأهبا أمنيا بسبب كثرة العمليات الإرهابية المرتكبة أو المخطط لها في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وكانت أكثرها دموية تلك التي نفذها التونسي أنيس عامري، الذي اقتحم بشاحنته سوقا مزدحمة وسط برلين في 19 ديسمبر 2016، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

المصدر: أ ف ب