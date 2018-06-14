خفايا توقيع كيم و"منشار" ترامب!

أثار ظهور توقيع زعيم كوريا الشمالية إلى جانب توقيع الرئيس الأمريكي موجة من التعليقات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وشبه الكثيرون توقيع كيم بالقنابل النووية.

وفيما وصف أحد صحفيي شبكة "CNN" توقيع ترامب بأنه يشبه المنشار، علقت إحدى المستخدمات في تويتر بأن توقيع ترامب يتحدث عن صاحبه ليعكس "بناء المزيد من الجدران"، فيما يوحي توقيع كيم بـ"إطلاق المزيد من الصواريخ"!

Their styles of signature tell a lot of their hopes and aspiration.

Trump’s signature ....”build more walls”

Kim’s signature ...” fire more missiles” 😂🤣 гэнээ pic.twitter.com/8rs9YSc0xt — Anudary (@Anudary) June 13, 2018

مستخدم آخر رأى أن لا عجب في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف سابقا زعيم كوريا الشمالية برجل الصواريخ، وذلك لأن توقيع كيم تراءى له كما لو كان "مسار صاروخ".

Kim and Trump signed a historic agreement of de-nuclearisation of North Korea.



Nothing wrong when Trump called Kim a Rocket Man . Look at Kim's signature. It looks like a missile trajectory 👇 pic.twitter.com/8BENIdqIOL — Manoj Tewari (@iGrowCash) June 12, 2018

توقيع زعيم كوريا الشمالية، الذي ظهر لأول مرة في هذه المناسبة، إضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المميز، أثارا اهتمام الكثيرين.

بعضهم حاول أن "يكتشف" أسرار الزعيمين الدفينة ونوازعهما من خلال هيئة التوقيعين، في حين وجد البعض الآخر في صورة التوقيعين مادة مناسبة للتندر ولبعض السخرية والطرافة.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر