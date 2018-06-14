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خفايا توقيع كيم و"منشار" ترامب!

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خفايا توقيع كيم و
Reuters
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أثار ظهور توقيع زعيم كوريا الشمالية إلى جانب توقيع الرئيس الأمريكي موجة من التعليقات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وشبه الكثيرون توقيع كيم بالقنابل النووية.

وفيما وصف أحد صحفيي شبكة "CNN" توقيع ترامب بأنه يشبه المنشار، علقت إحدى المستخدمات في تويتر بأن توقيع ترامب يتحدث عن صاحبه ليعكس "بناء المزيد من الجدران"، فيما يوحي توقيع كيم بـ"إطلاق المزيد من الصواريخ"!

مستخدم آخر رأى أن لا عجب في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف سابقا زعيم كوريا الشمالية برجل الصواريخ، وذلك لأن توقيع كيم تراءى له كما لو كان "مسار صاروخ".

توقيع زعيم كوريا الشمالية، الذي ظهر لأول مرة في هذه المناسبة، إضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المميز، أثارا اهتمام الكثيرين.

بعضهم حاول أن "يكتشف" أسرار الزعيمين الدفينة ونوازعهما من خلال هيئة التوقيعين، في حين وجد البعض الآخر في صورة التوقيعين مادة مناسبة للتندر ولبعض السخرية والطرافة.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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