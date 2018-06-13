ترامب يرغب في خروج جيشه من كوريا الجنوبية

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية عن رغبته في إعادة جميع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى بلاده، لكنه حتى اللحظة لم يبحث هذا الاحتمال.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بثت مقتطفات منها اليوم الأربعاء، أن قضية خفض عدد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية، لم تبحث خلال اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في سنغافورة.

وقال "لدينا 32 ألف جندي في كوريا الجنوبية ، وأود أن أعيدهم إلى ديارهم.. لكن حتى اللحظة لم يناقش هذا الأمر، (لكن) سيتم مناقشته في الوقت المناسب".

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وأضاف: "لم تكن هذه القضية على طاولة المفاوضات.. كيم جونغ أون، على الأرجح يود ذلك.. أود سحب قواتنا بأسرع ما يمكن لأنها تكلفنا غاليا".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن كوريا الجنوبية لا تعوض واشنطن بشكل كامل، عن الإنفاق الأمريكي للاحتفاظ بالقوات في شبه الجزيرة الكورية.

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تجدر الإشارة إلى أن اجتماع القمة الذي عقد في سنغافورة، نتج عنه توقيع ترامب وكيم، على وثيقة مشتركة، تعهدت فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، وعد ترامب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: تاس