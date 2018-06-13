بومبيو: واشنطن تتوقع أن تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي قبل نهاية ولاية ترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تأمل في تحقيق "نزع سلاح واسع" في كوريا الشمالية خلال عامين ونصف.

وقال بومبيو عقب يوم من لقاء القمة التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة: "أنا على ثقة من أنهم يدركون أنه سيكون هناك تحقق معمق" من مدى امتثالهم لالتزامات نزع النووي، مضيفا أن الاتفاق المبدئي بين ترامب وكيم لم يشمل كل ما اتفق عليه الجانبان.

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وأضاف: "لكن الكثير من النقاط الأخرى التي تم التوصل إلى تفاهمات فيها لم نتمكن من تحديدها كتابيا، وهذا يعني أنه لا يزال هناك بعض العمل للقيام به، لكن كان هناك قدر كبير من العمل الذي تم إنجازه ويتجاوز ما كان ينظر إليه في الوثيقة النهائية".

وتابع: "لا أعرف بالضبط موعد محادثاتنا القادمة مع الكوريين الشماليين. أتوقع أن يتم ذلك بسرعة بعد عودتنا إلى بلداننا".

وقال: "لا أعرف بالضبط الشكل الذي ستتخذه المحادثات، لكنني واثق جدا بأنه بحلول بعض الوقت خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك سنبدأ بالاتصالات".

المصدر: رويترز