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ترامب: ناموا بهدوء فكوريا الشمالية لم تعد مصدر تهديد

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ترامب: ناموا بهدوء فكوريا الشمالية لم تعد مصدر تهديد
AFP SAUL LOEB
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوال خطر كوريا الشمالية النووي، معتبرا أنها لم تعد تمثل أخطر تهديد للولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة له إثر عودته من سنغافورة، حيث عقد أمس لقاء تاريخيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: "يمكن للجميع أن يشعروا اليوم بأمان أكثر منه في اليوم الذي توليت فيه منصبي. لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية..."

وأعاد ترامب إلى الأذهان أن سلفه باراك أوباما وصف كوريا الشمالية بأنها أكبر وأخطر مشكلة لبلاده، مؤكدا أن "الأمر لم يعد كذلك وأتمنى للجميع نوما هادئا هذه الليلة"!

المصدر: حساب ترامب في تويتر

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