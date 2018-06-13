ترامب: ناموا بهدوء فكوريا الشمالية لم تعد مصدر تهديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوال خطر كوريا الشمالية النووي، معتبرا أنها لم تعد تمثل أخطر تهديد للولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة له إثر عودته من سنغافورة، حيث عقد أمس لقاء تاريخيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: "يمكن للجميع أن يشعروا اليوم بأمان أكثر منه في اليوم الذي توليت فيه منصبي. لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية..."

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

وأعاد ترامب إلى الأذهان أن سلفه باراك أوباما وصف كوريا الشمالية بأنها أكبر وأخطر مشكلة لبلاده، مؤكدا أن "الأمر لم يعد كذلك وأتمنى للجميع نوما هادئا هذه الليلة"!

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

المصدر: حساب ترامب في تويتر