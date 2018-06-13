القضاء التركي يلزم زعيم المعارضة بتعويض أردوغان على قدحه

قررت محكمة تركية الحكم على رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بدفع تعويض مالي للرئيس رجب طيب أردوغان وذويه، بسبب اتهاماته الباطلة لهم بغسيل أموال.

وغرمت المحكمة قليجدار أوغلو بـ100 ألف ليرة تركية يدفعها لأردوغان، و42 ألف لثلاثة من ذويه عقابا على ادعاءات باطلة أطلقها ضدهم.

واتهم السياسي التركي المعارض خلال كلمة ألقاها في ديسمبر الماضي، الرئيس أردوغان وأقاربه بتحويل الأموال إلى جزيرة "مان" ببحر إيرلندا.

وأقامت محامية أردوغان وأقاربه دعوى قضائية على قليجدار أوغلو مطالبة بتعويض قدره 1.5 مليون ليرة تركية للمتضررين.

المصدر: الأناضول