 
مباشر

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه في سوريا وضد إيران

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه في سوريا وضد إيران
youtube.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd4t

أنتجت شركة الصناعات الحربية الإسرائيلية (IMS) بالتعاون مع شركة الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية (IAI) صاروخا من فئة "جو-أرض" تفوق سرعته، سرعة الصوت تحت اسم Rampage.

وقال موقع Ynetnews، إن مدى الصاروخ يبلغ 150 كيلومترا، وطوله 4.7 متر وكتلة الرأس الحربي 150 كيلوغراما.

وأشار الموقع، إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستلم الصاروخ في 2019.

وذكّر، بأن القذائف والصواريخ التي تطلق من مقاتلات الجيل الرابع والخامس، وبالذات من F-15 Eagle، و F-16 Fighting Falcon  

و F-35 Lightning II، تم تصميمها لتدمير أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمواقع الأرضية للخصم.

وقال الموقع، إن الصاروخ الجديد سيستخدم من جانب سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في سوريا وضد إيران.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دول عربية تصوت لصالح الملف الأمريكي على حساب المغرب