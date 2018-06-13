إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه في سوريا وضد إيران

أنتجت شركة الصناعات الحربية الإسرائيلية (IMS) بالتعاون مع شركة الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية (IAI) صاروخا من فئة "جو-أرض" تفوق سرعته، سرعة الصوت تحت اسم Rampage.

وقال موقع Ynetnews، إن مدى الصاروخ يبلغ 150 كيلومترا، وطوله 4.7 متر وكتلة الرأس الحربي 150 كيلوغراما.

وأشار الموقع، إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستلم الصاروخ في 2019.

وذكّر، بأن القذائف والصواريخ التي تطلق من مقاتلات الجيل الرابع والخامس، وبالذات من F-15 Eagle، و F-16 Fighting Falcon

و F-35 Lightning II، تم تصميمها لتدمير أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمواقع الأرضية للخصم.

وقال الموقع، إن الصاروخ الجديد سيستخدم من جانب سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في سوريا وضد إيران.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين