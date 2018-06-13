ترامب يرد على دي نيرو: استيقظ يا "مضروب"!

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية على ألفاظ نابية أطلقها بحقه الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو الأحد الماضي.

وفسر ترامب في تغريدة له سلوك دي نيرو بأن الرجل "مضروب" على رأسه، وكتب: "روبرت دي نيرو، شخص قليل الذكاء، تلقى العديد من الضربات على الرأس من ملاكمين حقيقيين في الأفلام. لقد شاهدته الليلة الماضية، وأعتقد حقاً أنه قد يكون "مضروبا". أظن أنه لا يدرك أن الاقتصاد في أفضل الأحوال، مع عمالة تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، والعديد من الشركات تعود للاستثمار في بلدنا. استيقظ، يا مضروب"!

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

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وكان دي نيرو قد نعت ترامب بعبارة بابية جدا "F*ck Trump"، وكررها مرتين على الهواء مباشرة وسط تصفيق الجمهور في حفل توزيع جوائز "توني" المسرحية في نيويورك، وانتشر مقطع مصور لكلام دي نيرو في اليوتيوب على نطاق واسع.

المصدر: حساب تويتر للرئيس الأمريكي