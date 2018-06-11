ممثل أمريكي شهير يشتم ترامب على الهواء

وصف الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو الرئيس دونالد ترامب بـ "أقذع الألفاظ،"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "توني" المسرحية في نيويورك أمس الأحد.

وبعد صعوده إلى خشبة المسرح لتقديم المغني بروس سبرينغستين، بدأ دي نيرو كلمته بالقول: "أريد أن أقول شيئا واحدا،، وهو F*** Trump"، مستخدما لفظا نابيا يشير إلى الجنس.

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين: "لم يعد الأمر يقتصر على فليسقط ترامب، إنما هو "F*** Trump ، مكررا نفس العبارة.

In case you missed it last night, or didn't hear it through the bleeps:



"I just want to say one thing: F*ck Trump. It’s no longer down with Trump. It’s f*ck Trump."



- Robert De Niro, to a standing ovation at the Tony Awards. pic.twitter.com/7HZBw0Cyjy — Brian Krassenstein (@krassenstein) 11 июня 2018 г.

ولم يدل دي نيرو بالمزيد وانتقل مباشرة إلى الكلمة المعدة مسبقا لتقديم سبرينغستين.

ونقلت شبكة (سي.بي.إس) كلمات دي نيرو مع تغطية السباب لملايين المشاهدين في المنازل والذي أصبح الأكثر مشاركة على تويتر.

ودي نيرو أحد الممثلين الذين يحظون باحترام كبير في الولايات المتحدة، وفاز بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي (The Raging Bull) أو الثور الهائج، والجزء الثاني من سلسلة (The Godfather) أو الأب الروحي.

ولم يدل البيت الأبيض بأي تعليق على تصريحات دي نيرو.

ووجه دي نيرو الليبرالي الانتقادات لترامب الجمهوري على نحو متزايد في فعاليات أصغر، لم يكن أي منها بمستوى حفل توزيع جوائز "توني" أو حجم متابعيه.

المصدر: رويترز