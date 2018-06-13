ترامب: إيران بدأت بسحب "رجالها" من اليمن وسوريا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران، باشرت بسحب رجالها من سوريا واليمن، وذلك بعد خروج الولايات المتحدة من" الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أعتقد أن إيران تغيرت، ولا أظن أن الإيرانيين ينظرون الآن نحو البحر المتوسط، نحو سوريا واليمن، لقد باشروا بسحب رجالهم من سوريا ومن اليمن. هذا أمر مختلف تماما".

وذكر دونالد ترامب، أنه قام بذلك، بسبب المشكلة النووية، لكن تصرف إيران جاء كأثر جانبي لذلك.

وقال ترامب: "لم تعد إيران، تلك الدولة التي كانت قبل 3-4 أشهر، حينذاك كانت أكثر جرأة".

وفي 8 مايو، أعلن ترامب عن انسحاب بلاده من اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي كان تم التوصل له في 2015.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، إعادة فرض كل العقوبات التي كانت سارية ضد إيران قبل توقيع الاتفاق، وتشمل العقوبات الأمريكية الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.

وتتهم واشطن، السلطات الإيرانية بتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية وللحوثيين في اليمن. وتعتبر أن هذا يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين