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ترامب: القمة مع كيم جنبتنا كارثة نووية

أخبار العالم

ترامب: القمة مع كيم جنبتنا كارثة نووية
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جنبت العالم كارثة نووية.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها في حسابه على "توتير" العالم خطا خطوة كبيرة لتلافي كارثة نووية.. لا صواريخ أو أبحاث وتجارب نووية بعد الآن". 

والتقى الزعيمان الثلاثاء في فندق كابيلا بجزيرة سينتوس في سنغافورة، في لقاء وصف بالتاريخي وقع خلاله الجانبان على مذكرة تفاهم تؤكد التقدم المحرز في المفاوضات بينهما والالتزام بمواصلتها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

المصدر: وكالات 

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