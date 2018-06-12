أردوغان يزور ضريح جندي أنقذ حياته

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، ضريحا لجندي تركي غيّر مجريات ليلة محاولة الانقلاب الفاشل على السلطة في تركيا صيف 2016.

وفي إطار جولته الانتخابية في ولاية نيغدة جنوبي تركيا، توجه أردوغان يصحبه عدد من البرلمانيين والمسؤولين الأتراك إلى ضريح العسكري لدى القوات الخاصة التركية عمر خالص دمير، الذي غير مسار الانقلاب بقتله الجنرال الانقلابي سميح ترزي الذي كان يسعى للسيطرة على مقر القوات الخاصة.

الرئيس أردوغان يزور ضريح الشهيد خالص دميرhttps://t.co/jszzr81XScpic.twitter.com/lZWjARVVb4 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) ١١ يونيو ٢٠١٨

إقرأ المزيد

وتلا أردوغان آيات من القران الكريم على ضريح العسكري، ورش عليه الماء ووضع الزهور.

وفي 16 يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب عسكري اتهمت أنقرة الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن بالوقوف وراءه، فيما هو مقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ سنوات.

المصدر: الرئاسة التركية