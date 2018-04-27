محاولة في الكونغرس لمنع توريد F-35 لتركيا

تسعى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تضم جمهوريين وديمقراطيين، لمنع توريد مقاتلات F-35 الأمريكية الحديثة لتركيا.

وذكرت وكالة رويترز، أن سبب امتعاض أعضاء الكونغرس المذكورين، وسعيهم لعرقلة تسليح تركيا، كان اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا قبل فترة.

ويرى السيناتور جيمس لينكفورد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لا يعير القانون، اهتماما" ولذلك فإن تزويده بتكنولوجيات حساسة، أمر في غاية الخطورة.

وقال لينكفورد، إن قرارات تركيا الاستراتيجية في الفترة الأخيرة، كانت "تتعارض أحيانا مع مصالح الولايات المتحدة".

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وفي 16 يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب عسكري اتهمت أنقرة، الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن بالوقوف وراءها، فيما هو مقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ سنوات.

وعلى خلفية الانقلاب، تم اعتقال حوالي 50 ألف شخص وفقد 140 ألفا آخرون وظائفهم وكان بين المعتقلين القس الأمريكي برونسون.

وخلال لقاء بين الرئيسين الأمريكي والتركي، طالب ترامب أردوغان بإطلاق سراح برونسون، فيما اقترح أردوغان مقايضة القس بغولن.

يشار إلى أن أنقرة تخطط لشراء 116 طائرة مقاتلة من طراز F-35.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين