بعد لقائه على انفراد.. ترامب يقيّم علاقته بكيم

قيّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد اجتماع على انفراد جمعهما دام نحو 45 دقيقة.

وقال ترامب عقب الاجتماع الثنائي إن لديه "علاقات ممتازة" مع زعيم كوريا الديمقراطية، مضيفا أن "اللقاء كان جيدا جدا".

واستمر اللقاء الثنائي بين الزعيمين نحو ساعة، في فندق "كابيلا" بسنغافورة، المكان المخصص لعقد القمة.

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ويجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وتصافح الزعيمان في أول لقاء وُصف بالتاريخي، أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين تبادلا حربا كلامية طوال العام الماضي.

المصدر: وكالات