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مباشر.. الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي يصلان إلى مكان انعقاد القمة في سنغافورة

مباشر.. الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي يصلان إلى مكان انعقاد القمة في سنغافورة

أخبار العالم

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وصل كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى فندق كابيلا بسنغافورة المكان المخصص لعقد القمة بين الزعيمين.

ومن المقرر أن ينطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش في فندق "Capella" بجزيرة سينتوس.

ويجتمع دونالد ترامب وكيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، في لقاء تاريخي وجها لوجه، بعد عقود من التوتر، حول طموحات بيونغ يانغ النووية.

يتبع ..

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