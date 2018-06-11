حاجب ترودو المستعار يسقط سهوا؟

لم تكن الاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأمريكي ترامب حول اتفاقات التجارة الحدث الأبرز في قمة السبع، بل جاءت قصة حاجب ترودو المستعار ليذكّر بالأمر.

وتسبب حاجب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في إثارة تعجب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طرحت التساؤلات حول ما إذا كانت الشخصية ذات الشعبية الواسعة تستخدم حواجب اصطناعية.

Justin Trudeau’s left eyebrow detached after meeting Trump — so what? These days, who doesn’t wear fake eyebrows? pic.twitter.com/EZTeYllCrH — Mike (@Doranimated) June 10, 2018

وظهر حاجب ترودو الأيسر وكأنه منفصل ومنزلق إلى الأسفل قليلا خلال مؤتمره الصحفي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما دفع متابعي رئيس الوزراء الكندي بامتلاك حواجب مزيفة.

وكتب أحد المتابعين في تويتر: "حاجب جوستين ترودو الأيسر منفصل بعد اجتماع ترامب - وما الضير في ذلك؟ من لا يضع حواجب مستعارة في أيامنا هذه؟ ".

ومع ذلك نشر متابعون آخرون مقاطع من المؤتمر الصحفي بكاميرا من زاوية مختلفة ظهر فيها ترودو وهو يتحدث وحاجباه في مكانهما الطبيعي، معللين أن الإضاءة السيئة هي التي أظهرته بلا حاجب.

I can't believe this has to be said, but Justin Trudeau obviously didn't have a "fake eyebrow" falling off during his press conference with Emmanuel Macron.



It's a trick of the light. When looking down, the shadow makes his left brow look weird. When looking up, it looks normal pic.twitter.com/Xnlaol0MvR — ishmael n. daro (@iD4RO) June 10, 2018

المصدر: فوكس نيوز