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حاجب ترودو المستعار يسقط سهوا؟

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حاجب ترودو المستعار يسقط سهوا؟
Reuters Chris Wattie
جاستن ترودو
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لم تكن الاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأمريكي ترامب حول اتفاقات التجارة الحدث الأبرز في قمة السبع، بل جاءت قصة حاجب ترودو المستعار ليذكّر بالأمر.

وتسبب حاجب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في إثارة تعجب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طرحت التساؤلات حول ما إذا كانت الشخصية ذات الشعبية الواسعة تستخدم حواجب اصطناعية.

وظهر حاجب ترودو الأيسر وكأنه منفصل ومنزلق إلى الأسفل قليلا خلال مؤتمره الصحفي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما دفع متابعي رئيس الوزراء الكندي بامتلاك حواجب مزيفة.

وكتب أحد المتابعين في تويتر: "حاجب جوستين ترودو الأيسر منفصل بعد اجتماع ترامب - وما الضير في ذلك؟ من لا يضع حواجب مستعارة في أيامنا هذه؟ ".

ومع ذلك نشر متابعون آخرون مقاطع من المؤتمر الصحفي بكاميرا من زاوية مختلفة ظهر فيها ترودو وهو يتحدث وحاجباه في مكانهما الطبيعي، معللين أن الإضاءة السيئة هي التي أظهرته بلا حاجب.

المصدر: فوكس نيوز

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