وزير خارجية سنغافورة يشير إلى دور روسيا في إعداد قمة ترامب وكيم

أشار وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، إلى الدور الذي لعبته روسيا في التحضير لقمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في سنغافورة.

وقال الوزير، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بالإضافة لذلك، هناك روسيا واليابان، اللتان ساهمتا أيضا في تحقيق هذه النتيجة".

وأضاف: "لهذا السبب، يمكن القول، إنها حالة نادرة توفرت فيها كل عوامل النجاح".

وشدد على أن الدور الرئيسي والحاسم في نجاح التحضيرات لانعقاد القمة، يعود إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. وذكّر بالدور الكبير الذي لعبته الصين أيضا.

إقرأ المزيد

وفي 12 يونيو الجاري، ستعقد القمة الأمريكية – الكورية الشمالية في فندق "كابيلا" الذي يقع في جزيرة سنتوسا بسنغافورة، ووصل الزعيمان الأمريكي والكوري الشمالي، بالفعل إلى سنغافورة.

المصدر: تاس

ادوارد سافين