الرئيس الكوري الجنوبي يؤدي زيارة دولة لروسيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا في الفترة بين 21 و23 يونيو الجاري، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وورد في بيان صادر عن الكرملين، أنه "في 22 من الشهر الجاري ستنعقد مباحثات على أعلى المستويات بين وفدي روسيا وكوريا الجنوبية في موسكو، وسيتم خلالها مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين والتبادل التجاري والإنساني".

وجاء في البيان أنه سيتم خلال القمة "تبادل الآراء حول المسائل الملحة في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة في شبه الجزيرة الكورية وتطوراتها الأخيرة"، كما شدد الكرملين على أن الجانبين يعتزمان توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته، قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كيم وي-كيوم في مؤتمر صحفي: "إن رئيسي البلدين سيناقشان نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وسبل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان مبادرة ربط السكك الحديدية الروسية والكورية وسط تزايد احتمالات تنفيذ سياسة الشمال الجديدة التي يتطلع إليها مون من خلال التعاون الثلاثي بين الكوريتين وروسيا، في ضوء انفراج العلاقات بين الكوريتين.

يذكر أن الرئيس الكوري سيحضر خلال زيارته إلى روسيا مباراة منتخب بلاده والمنتخب المكسيكي التي ستجرى في مدينة روستوف على الدون في 23 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات



