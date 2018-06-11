 
مباشر

رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق: ترامب "غلطة"

أخبار العالم

رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق: ترامب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kctm

انتقد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ووصفه "الغلطة العابرة" التي ستختفي قريبا.

وقال في تغريدة له في تويتر: "نزواتك الطائشة وسياسة الحماية الجمركية السيئة، تضر بمركزنا الدولي وبمصالحنا القومية. وتصوراتك لا تعكس بتاتا القيم والمثل الأمريكية. أيها الأصدقاء والحلفاء، لا تقلقوا، لأن مستر ترامب ليس إلا  "غلطة عابرة" وسرعان ما ستعود أمريكا التي اعتدتم عليها".

وجاءت كلمات برينان، الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية في عهد باراك أوباما، كرد على انتقادات وجهها دونالد ترامب إلى رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، الذي وصفه الرئيس الأمريكي "بالضعيف وغير النزيه".

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكندي جاستين ترودو مستشار ترامب: رئيس وزراء كندا طعننا في الظهر

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا