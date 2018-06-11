رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق: ترامب "غلطة"

انتقد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ووصفه "الغلطة العابرة" التي ستختفي قريبا.

وقال في تغريدة له في تويتر: "نزواتك الطائشة وسياسة الحماية الجمركية السيئة، تضر بمركزنا الدولي وبمصالحنا القومية. وتصوراتك لا تعكس بتاتا القيم والمثل الأمريكية. أيها الأصدقاء والحلفاء، لا تقلقوا، لأن مستر ترامب ليس إلا "غلطة عابرة" وسرعان ما ستعود أمريكا التي اعتدتم عليها".

Your wrong-headed protectionist policies & antics are damaging our global standing as well as our national interests. Your worldview does not represent American ideals. To allies & friends: Be patient, Mr. Trump is a temporary aberration. The America you once knew will return. https://t.co/7qHthq2GuT — John O. Brennan (@JohnBrennan) 10 июня 2018 г.

وجاءت كلمات برينان، الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية في عهد باراك أوباما، كرد على انتقادات وجهها دونالد ترامب إلى رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، الذي وصفه الرئيس الأمريكي "بالضعيف وغير النزيه".

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين