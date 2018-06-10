حريق ضخم في مصنع لـ"بي أم دبليو" يعطل حركة القطارات في مدينتين ألمانيتين

أفادت صحيفة ألمانية بأن حريقا نشب في مستودعات تعود لعملاق السيارات "بي أم دبليو" قرب مدينة لاندشوت في مقاطعة بافاريا، وأصيب فيه 3 أشخاص.

وأشارت صحيفة "عدسة على الصحافة Passauer Neue Presse"، إلى أن الحريق اندلع في أحد مباني الشركة، حيث احترقت مواد تحتوي على مادة المغنيسيوم.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء المدينة، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى إغلاق النوافذ والأبواب، واتخاذ إجراءات الوقاية خشية الاختناق بالغازات السامة.

وأوقفت حركة القطارات بين مدينة فيرت آن دير إيزار ومدينة لاندشوت بسبب الحريق.

المصدر: وكالات