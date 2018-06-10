بوتين: قدرة منظمة شنغهاي على العمل بعد انضمام الهند وباكستان ليست موضع شك

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن قدرة منظمة شنغهاي للتعاون على العمل في تكوينها الموسع بانضمام الهند وباكستان "ليست موضع شك".

وقال الرئيس الروسي اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو الصينية: "نعتقد أن البنية الحالية لمنظمة شنغاي سليمة ومقبولة، وعلينا البحث مستقبلا في كيفية عمل المنظمة في هذا الإطار الموسع".

وفيما يتعلق بعودة روسيا إلى مجموعة "G7"، قال بوتين: "روسيا لم تنسحب من المجموعة، لكن الشركاء رفضوا حينها المجيء إلى روسيا لأسباب معروفة​​​.. من فضلكم سنكون سعداء برؤية الجميع في موسكو".

يتبع...