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تعرف على هوية المنتحر داخل الحرم المكي

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تعرف على هوية المنتحر داخل الحرم المكي
Reuters
الحرم المكي
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الرجل الذي انتحر أمس الجمعة داخل الحرم المكي بالقفز من الدور العلوي إلى صحن المطاف، مواطن فرنسي من أصول جزائرية وليست آسيوية، كما تحدثت تقارير أولية.

وحسب المعلومات الواردة في البطاقة التعريفية للمعتمر المنتحر، الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية ونشرتها وسائل إعلام محلية، فاسمه أزوز بوتوبا ويبلغ 26 عاما ووصل إلى السعودية في الـ18 من رمضان الجاري عن طريق مطار الأمير محمد، وكان من المقرر أن يغادر بعد خمسة أيام على وصوله.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الرجل قدم إلى المدينة المنورة كمحطة أولى له في السعودية وأقام هناك لمدة يوم واحد فقط، وانتقل إلى مكة لإكمال نسك العمرة، وكان يقطن أحد الفنادق في حي العزيزية في مكة المكرمة. 

ولا تزال جثة المنتحر موجودة في ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فيصل بمكة، لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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