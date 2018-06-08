انتحار شخص من جنسية آسيوية في الحرم المكي

قالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن شخصا أقدم على الانتحار داخل الحرم المكي الشريف، وذلك بإلقائه لنفسه من الدور العلوي لصحن المطاف.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن الشخص المنتحر من جنسية آسيوية، ألقى نفسه من سطح المسجد الحرام، وسقط على مشاية السلام بصحن المطاف دون أن يصاب أحد غيره بضرر.

#عاجل..

"الجهات الأمنية" تباشر حالة انتحار لمجهول

قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، ولا

تزال الجهات الأمنية ممثلة في قوة أمن

الحرم تباشر الحالة، بمساندة عدد من

الجهات ذات العلاقة. pic.twitter.com/kNo7UsQWJZ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 8 июня 2018 г.

وأكدت الإمارة، أن الجهات الأمنية باشرت الحادث وقامت بتطويق الموقع مباشرة، علما أن فرق الهلال الأحمر حاولت إسعاف الشخص ونقلته إلى طوارئ مستشفى أجياد، حيث توفى فيه.

المصدر: الرياض