بوتين يمتدح نظيره الأمريكي: ترامب ينفذ وعوده لكن ثمة وعد لروسيا ما زال معلقا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العديد من قرارات الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب تواجه انتقادات، إلا أن ترامب يفي بوعوده الانتخابية.

وقال بوتين في حديث نشره موقع "فيستي": "يمكننا النظر بطرق مختلفة إلى قرارات الولايات المتحدة ورئيسها، وهناك الكثير من الأشياء التي تستحق النقد. ولكن توجد نقطة سبق وتحدثت عنها بالفعل وهي أن ترامب ينفّذ وعوده الانتخابية".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن يفي ترامب بوعده الانتخابي الخاص بتحسين علاقات بلاده مع موسكو، وقال بهذا الصدد: "أحد الوعود، كان تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وآمل أن يتحقق ذلك أيضا، وأنا أرى الآن أن الكرة في ملعب الجانب الأمريكي".

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يذكر أن الكرملين كان قد أعلن اليوم أن اتصالا هاتفيا جرى بين بوتين والرئيس الأمريكي ترامب، بحثا خلاله إمكانية عقد لقاء بينهما في فيينا.

وتحدثت وسائل إعلام مؤخرا بأن النمسا أبلغت الولايات المتحدة عن استعدادها لاحتضان لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على أراضيها.

المصدر: "نوفوستي"