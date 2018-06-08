مصادر: خلافات عميقة في قمة G7 تمنع من إصدار بيان مشترك

أفادت مصادر في مجموعة G7 بأنه من غير المحتمل صدور بيان مشترك عن قمة المجموعة المنعقدة في كندا بسبب خلافات عميقة بين زعماء الدول المشاركة فيها بشأن عدد من القضايا الدولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن توصل زعماء الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار، وهي كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، إلى توافق بشأن بنود البيان الختامي المشترك المتوقع صدوره في نهاية أعمال القمة يوم غد السبت، أمر شبه مستحيل.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بصفته رئيس القمة هذا العام، ملخصا لأعمال القمة، بدلا من اعتماد بيان مشترك.

المصدر: رويترز