فنزويلا ستحتفل بخروجها من منظمة الدول الأمريكية

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الـ27 من أبريل عام 2019 سيعتبر عيدا وطنيا وعطلة رسمية في البلاد، وذلك احتفاء بخروج البلاد من منظمة الدول الأمريكية.

وفي أبريل 2017، أطلق نيكولاس مادورو انسحاب فنزويلا من المنظمة الأمريكية وطالب بالانسحاب الفوري منها، رغم أن العملية تستمر عادة عامين، ووعد بتنظيم فعاليات احتفالية في الشوارع بهذه المناسبة.

وفي الـ 5 من يونيو 2018، اعتمدت منظمة الدول الأمريكية، قرارا بشأن فنزويلا، قدمته الولايات المتحدة، يسمح بتعليق عضوية فنزويلا في المنظمة، ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي فاز بها مادورو مؤخرا.

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ونال القرار تأييد 19 دولة وصوتت ضده 4 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين