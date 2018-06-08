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قمة الناتو المقبلة ستشهد شراكة موسعة بين الحلف والاتحاد الأوروبي

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قمة الناتو المقبلة ستشهد شراكة موسعة بين الحلف والاتحاد الأوروبي
AFP
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سيوقع قادة دول الناتو والاتحاد الأوروبي، خلال قمة الحلف في 11-12 يوليو المقبل، على إعلان جديد حول الشراكة الموسعة بين الحلف والاتحاد الأوروبي.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ اليوم خلال افتتاحه جلسة لوزراء الدفاع في دول الحلف مخصصة لبحث التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي: "سنوقع في قمة يوليو، على إعلان جديد لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر".

 وذكّر ستولتنبرغ بأنه تم التوقيع، على أول إعلان من هذا النوع، خلال قمة الحلف في وارسو في يوليو عام 2016.

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وفي وقت سابق، أعلنت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن الحديث يدور بشكل خاص عن، التعاون في مجال التنقل العسكرية - تبسيط تنقل القوات والمعدات الحربية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون في مجال الأمن السيبراني وفي العراق، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي في تطوير قطاع الأمن المدني وتدريب عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في العراق.

المصدر: تاس

ادوارد سافين

 

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