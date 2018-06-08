أنقرة ترد على طرد النمسا 60 إماما ممولين من تركيا

اعتبرت الرئاسة التركية أن قرار السلطات النمساوية بإغلاق 7 مساجد في البلاد وترحيل عشرات الأئمة اتخذ بحجج واهية، ويمثل الشعبوية المعادية للإسلام، ويهدف إلى تحقيق مكسب سياسي.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريح أدلى به اليوم الجمعةإن "إغلاق 7 مساجد في النمسا وترحيل أئمة بحجج واهية أحد نتائج موجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام".

وأشار قالن إلى أن السلطات النمساوية تهدف عبر هذا الإجراء إلى "تحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء الجاليات الإسلامية" لديها.

يتبع...